Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönüşü konuşulan Ricardo Quaresma'nın Fransa'dan talibi çıktı. Marsilya, Portekizli yıldızı transfer listesine dahil etti.
02.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:13
Son olarak Kasımpaşa'da oynayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.
TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI
Fransa basınındaki haberlere göre; Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'nın transfer listesine girdi. Marsilya'nın hocası Andre-Vilas Boas'ın onay vermesi halinde bu transferin biteceği belirtilirken; Fransız ekibinin taraftarları, sosyal medyada Quaresma'nın transferini istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı.
İkinci Beşiktaş kariyerinden sonra Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinin formasını 26 kez giyip 4 gol atma başarısı gösterdi.