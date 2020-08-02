Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönüşü konuşulan Ricardo Quaresma'nın Fransa'dan talibi çıktı. Marsilya, Portekizli yıldızı transfer listesine dahil etti.

Son olarak Kasımpaşa'da oynayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Fransa basınındaki haberlere göre; Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'nın transfer listesine girdi. Marsilya'nın hocası Andre-Vilas Boas'ın onay vermesi halinde bu transferin biteceği belirtilirken; Fransız ekibinin taraftarları, sosyal medyada Quaresma'nın transferini istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı.

İkinci Beşiktaş kariyerinden sonra Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinin formasını 26 kez giyip 4 gol atma başarısı gösterdi.