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Kasımpaşa'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

23.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:18
Kasımpaşa'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı.

Top kapma çalışmalarının ardından idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA
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