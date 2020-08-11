Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı. Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, şampiyonluğa oynayacak bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, üst üste 3 takımı Süper Lig'e çıkararak tarihe geçen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan ve son olarak Hatayspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın Kemerburgaz'daki tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"ŞAMPİYON OLABİLECEK BİR YAPI KURMAK İSTİYORUZ"

"Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve mutluyum." diyen Altıparmak, "Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için bu tercihi yaptık. Bizi tercih ettikleri için başkanımız Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ediyorum. Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız." diye konuştu.

Pozitif futbol oynatmaya çalıştığını söyleyen Altıparmak, "Böyle vizyonlu bir kulüpte de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER POLİTİKAMIZI SÖYLEMİYORUZ"

Kasımpaşa'nın kurumsal bir yapıya sahip olduğunu yineleyen Altıparmak, şunları söyledi:

"Burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız diğer kulüplerde başka işler de yapıyorlardı. Biz de hoca olarak sahayla ve futbolcularımızla uğraşacağız. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık. Futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. İyi futbolcular, iyi karakterler var. Bu karakterlerin içine, eksiklerimizi tespit edip kulübün vizyonuna uygun isimleri katarak yola devam edeceğiz. Transfer politikamızı söylemiyoruz. İsimler duyulunca transfer farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz."

Kaynak: AA