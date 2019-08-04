Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas çalışmasının ardından 2 grup halinde yapılan minyatür kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Yeni transferlerden Mustafa Pektemek'in takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA