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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet almıştı.

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Dibe vuran Kasımpaşa'da bir dönem sona erdi! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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