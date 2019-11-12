Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
12.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:20
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA