Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

20.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:37

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Ligde üst sıraları zorlayan Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu rakamla birlikte Süper Lig ekiplerinde koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 108'e yükseldi.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi.

Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Kasımpaşa'daki vakaların ardından Süper Lig ekiplerinde koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 108'e yükseldi.

"TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLADI"

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ASDASD: LİGLER ERTELENMEK İÇİN NE BEKLENİYOR? PARA SICAK TABİ. .
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