Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kasımpaşa, Drikwater için Chelsea'ye 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Kasımpaşa 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa, Chelsea'den kadrosuna Drinkwater için 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Kasımpaşa sezon sonu Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa, Chelsea'ya 250 bin Euro daha ödenecek.

Danny Drinkwater'ın maaşını İngiliz kulübü verecek.

İLK KEZ İNGİLTERE DIŞINA ÇIKIYOR

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.