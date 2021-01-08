Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı
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Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı

08.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:03

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kasımpaşa, Drikwater için Chelsea'ye 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Kasımpaşa 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa, Chelsea'den kadrosuna Drinkwater için 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Kasımpaşa sezon sonu Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa, Chelsea'ya 250 bin Euro daha ödenecek.

Danny Drinkwater'ın maaşını İngiliz kulübü verecek.

İLK KEZ İNGİLTERE DIŞINA ÇIKIYOR

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı
Haber Yorumları (1)
KUKARİ BADİ: Sudan ucuz dediğinde 5 ay için 2. 25 milyon TL hem de 30 yaşındaki futbolcu için.
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