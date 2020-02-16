Kasımpaşa, Antalya deplasmanında

16.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:19

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile ligde 18. kez mücadele edecek.



Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, yarın yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada Kasımpaşa, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 17. sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 16. sırada yer alıyor.



18. randevu



Kasımpaşa, Antalyaspor ile Süper Lig'de 18. kez mücadele edecek. Geride kalan 17 maçta lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Akdeniz temsilcisi de 10 kez 3 puana ulaşan taraf oldu. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Paşa, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.



Paşa, ateş hattından çıkış arıyor



Son olarak Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet ile ligde 13. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa, düşme hattında yer alıyor. Paşa, Antalya deplasmanından 3 puan alarak, tehlikeli yerden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.



Düdük Arda Kardeşler'de



İki takım arasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cem Satman ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Burak Pakkan görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA