Kasımpaşa, Ahmet Engin'i transfer etti
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Kasımpaşa, Ahmet Engin'i transfer etti

Kasımpaşa, Ahmet Engin'i transfer etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Duisburg forması giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Duisburg forması giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2'nci dış transferini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, kaleci Harun Tekin'in ardından son olarak Duisburg formasını terleten kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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