Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı
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Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Duisburg'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Ahmet Engin'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Duisburg'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Ahmet Engin'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar son olarak MSV Duisburg'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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