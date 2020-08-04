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Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa çok konuşulacak bir transfer operasyonuna imza attı. Lacivert-beyazlılar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bernard Mensah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

04.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:41

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun sona ermesinin ardından takımla transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süre anlaşmak için yoğun mesai harcadığı Kayserisporlu Mensah, elden kaçıyor. Ganalı oyuncu için Kasımpaşa'nın devreye girdiği ifade ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

A Spor'da yer alan habere göre, lacivert-beyazlı kulübün yönetimi, Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki deneyimli orta saha, Kayserispor formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Mensah, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.

Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
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