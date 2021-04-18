Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ve Kasımpaşa, 2-2 berabere kaldı. Karşılıklı gollerin olduğu karşılaşmada nefes kesen pozisyonlar oldu. Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği maçtan 3 puanla ayrılamadı. İkinci yarıdaki pozisyonlar maçı izleyen futbolseverlerin nefesini kesti.