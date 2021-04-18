Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
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Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu

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Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ve Kasımpaşa, 2-2 berabere kaldı. Karşılıklı gollerin olduğu karşılaşmada nefes kesen pozisyonlar oldu. Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği maçtan 3 puanla ayrılamadı. İkinci yarıdaki pozisyonlar maçı izleyen futbolseverlerin nefesini kesti.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. 5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

İKİ FARKI KORUYAMADILAR

Konuk ekip 58'de yine Thelin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın hücumunda Hadergjonaj şutu kaleci Günay'dan döndü. Thelin dönen topu filelerle buluşturdu. 63'te Dicko ile ev sahibi takım karşılık verdi. Rashid'in ortasını Kenan arka direkte çevirdi. Dicko boştaki topu kaleye gönderdi ve farkı 1'e indirdi. 84'te Muhammet Demir, maça yeniden dengeyi getiren golü kaydetti.

Mücadele 2-2 sonuçlandı, Gaziantep FK puanını 51 yaparken, Kasımpaşa ise puanını 37'ye yükseltti.

Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı, 1 puana razı oldu
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