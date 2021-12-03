Kasım ayı enflasyon memur maaşları! Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Kasım ayı enflasyon memur maaşları ne kadar? Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtı merak ediliyor. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memur ve emekli memurlara verilen yüzdelik zammın yanında enflasyon farkına göre ek bir zam daha yapılacak. 2022 yılı enflasyon rakamlarının açıklanması için henüz yaklaşık 4 aylık bir süre bulunuyor. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 16,30'a yükseldi…

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.

KASIM AYI ENFLASYON MEMUR MAAŞLARI

Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak. Kasım ayı enflasyonu bugün belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı.

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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