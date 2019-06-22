Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış

Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış

Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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