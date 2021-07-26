Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta

Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun 'en iyi beşine' seçilen, Amerikalı guard Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun 'en iyi beşine' seçilen, Amerikalı guard Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını devam eden TOFAŞ, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, geçen sezon Rus ekibi Nizhny Novgorod'da forma giyen Amerikalı guard Kasey Shepherd'ı kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonunda kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Shepherd, VTB Ligi'nde 14.8 sayı-3.2 ribaund-3.4 asist-1.3 top çalma; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) ise 18.2 sayı-3.7 ribaund-4.8 asist-1.5 top çalma ortalamalarını sergilerken, BCL'de takımını Final 8'e taşımayı başardığı sezonda önce play-off'ların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi, ardından da 'sezonun en iyi beş oyuncusu' içerisinde yer bulmayı başarmıştı.

1994 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapıyor.

Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Bülent Turan Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Fatih Terim Serdar Aziz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:46:07. #1.16#

title