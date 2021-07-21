Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
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Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu

Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SİNOP (İHA) – Sinop'ta kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Kurbanını kesen vatandaşlar bayramın ilk gününden itibaren kasapların yolunu tuttu. Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu. Kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri verdiklerini belirtti.

Erhan Şahin, "İşlerimiz güzel bir şekilde gidiyor. Sabah 7'den Akşam 10'a kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 5 gün daha işlerin bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Kıyma çektirmek isteyenler kilosu 2.5 TL'den bunu yaptırabiliyor. Sokakta yıkma çektirilmesinden ziyade bizim kasaplar olarak yaptığımız işlem daha hijyenik bir ortamda gerçekleşiyor. Bu yüzden de vatandaşlarımızın tercihi bu oluyor" dedi. - SİNOP

Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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