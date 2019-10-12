Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

12.10.2019 14:11

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle sona erdi.



Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde ikincisi düzenlenen Kaş Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle tamamlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan ile yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı konuşmada, geçen yıl başlayan bu etkinlikte katılımcı sayısının artarak devam etiğini, önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara geleceğini söyledi.



Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, denizi, havası, iklimiyle güzel olan Kaş'ta dalış, yüzme, koşu ve benzeri outdoor yarışları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılan organizasyona Türkiye, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Fransa, Avusturya, İngiltere, Tayland, Kırgızistan ve İrlanda'dan toplamda 350 sporcu katıldı.



Çukurbağ Yarımadası'nda 12 ve 21 kilometre parkurlarında gerçekleşen Kaş Yarımadaton Yarışlarında Genel Klasmanda şu sonuçlar alındı:



12 km parkuru



Kadınlar: 1. Özlem Öztürk 2. Ayşenur Acar 3.Cevriye Akkurt



Erkekler: 1. Necdet Ülker 2. Mehmet Ali Güven 3. Abdullah Yavuz Ertekin



21 km parkuru



Kadınlar: 1. Ruby Altmann 2. Ekin Polat 3. Gül Erdemir



Erkekler 1. Yılmaz Tongul 2. Zülfü karabulut 3. Orgun Utku



Sporculara madalya verilmesiyle tören sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA