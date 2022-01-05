Kas Ambalaj, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

35 yıllık bilgi birikimi ile pek çok sektörde hizmet veren Kas Ambalaj'ın sahibi Kubilay Sarıkaya, Sektörel Bakış programına konuk olarak sektör ve firma hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Kubilay Sarıkaya'ın açıklamalarına göre Kas Ambalaj, çift taraflı endüstriyel ürünler, koli bandı, streç, gıda streci ve baskılı bant gibi çok çeşitli ambalajlama ürünlerini üretiyor, aynı zamanda halihazırda ithal ettikleri ürünleri şirketlerden gelen talepler doğrultusunda boyutlandırıyor veya yazı ve görsel olarak istenilen formata getiriyor. Hadımköy'de bulunan 1400 m2'lik kapalı alanda üretim ve depolama yapan firma, bir günde 300 bin m2 üretim yapabilme kapasitesine sahip. Kaliteli hizmet anlayışıyla piyasadaki yerini sağlamlaştıran Kas Ambalaj, gıdadan plastiğe kadar çeşitli sektörlerde varlığını koruyor.

"HİTAP ETMEDİĞİMİZ SEKTÖR YOK"

Firmanın çok yönlü yapısından da bahseden Sarıkaya, "Günlük yaşamda karşımıza çıkan her şeyin ambalajlı olduğunu düşündüğümüzde, firmanın çok yönlü hizmet alanına sahip olduğu net olarak görülmektedir. Ambalajın koruma, saklama, görsel olarak öne çıkarma ve sunma işlevleri başta olmak üzere hemen hemen her platform ve üründe çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Reklam amaçlı kullanılan en temel ürün ve satış taktiklerinden de biri olan ambalajın bu önemli etkisi göz ardı edilmemelidir" dedi.

"MİSYONUMUZ FİRMANIN İSMİNİ DÜNYA ÇAPINDA DUYURMAK"

Kalite anlayışı olarak iki çeşit yapının varlığından söz eden Sarıkaya, dünya çapında adını duyurmayı misyonu haline getirdiğinden, ürünü ucuza mal etmek yerine kaliteli üretim yapmayı tercih ettiğini ve bu prensiple üretimde kaliteden asla taviz vermediklerini aktardı.

Üretimlerin, kişinin ihtiyaç duyduğu alan ve sektöre göre değişiklik gösterdiğini de bildiren Kas Ambalaj sahibi Sarıkaya, bu konuda müşteriye depo sıcaklığı, koli ağırlığı ve sektör türü gibi faktörleri değerlendirerek yönlendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

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