Kartal'da Ba sürprizi Yönetici Erdal Torunoğulları bu gelişmeyi doğrularken "Her şey belirsiz. TFF'nin sezonla ilgili kararını bekliyoruz" dedi.

Yönetici Erdal Torunoğulları bu gelişmeyi doğrularken "Her şey belirsiz. TFF'nin sezonla ilgili kararını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın, maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.

Bunlardan biri de siyah beyazlıların eski futbolcusu Demba Ba...

Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.

Transferlerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Demba Ba gibi birçok önemli oyuncu gelmek istiyor. Şu anda her şey belirsiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonla ilgili kararlarını bekliyoruz" dedi.