Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun bitimine 10 maç kala bir türlü düze çıkamayan Karşıyaka'da İhsan Furkan, ikinci yarıda attığı gollerle takımının düşme hattına düşmesini engelledi. Sezonun ilk yarısında Karşıyaka'nın bankolarından olmasına rağmen ağları hiç sarsamayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci yarıda ise çıktığı 7 maçta 4 gol atarak takımının devredeki en skorer oyuncusu oldu.

Furkan, özellikle Karşıyaka'nın iç sahada yenik duruma düştüğü 2 maçta sonradan attığı gollerle beraberliği getirip takımını küme düşme barajının üzerinde tuttu. Mardin 1969 Spor maçında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımına attığı golle 1 puanı getiren Furkan, son Gümüşhanespor mücadelesinde de Karşıyaka yenik durumdayken 87'nci dakikada ağları sarsıp hayati önemdeki beraberliği sağladı. Karşıyaka, bu beraberlikle düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.