Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta toplam 17 yeni transfer yaptığı sezonda şampiyonluk hedeflerken amatör kümeye düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, son 1 yıl içinde 5 teknik direktör değiştirdi. Dün jet operasyona giderek teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırıp Erman Güraçar'ı göreve getiren, futbol şube başkanlığına da İrfan Ilgazlı'yı getirip, A takım sorumlusu olarak mevcut şube başkanı İbrahim Palaoğlu'nu görevlendiren Kaf-Kaf, futbolda başarı hedefiyle teknik adam değirmeni gibi çalıştı. Karşıyaka'da 2019-2020 sezonunda göreve gelen mevcut futbol şube yönetimi, o yıl ligin ilk 3 haftası sonunda takıma önceki sezon Play-Off oynatan Mesut Toros'un yerine Soner Tolungüç'ü kulübe döndürdü.

Karşıyaka, o sezon Tolungüç'le 2'nci Lig'i finalde ıskalayıp geçen sezon 3'üncü Lig'e lider olarak başlasa da ardından ibre tersine döndü. İlk yarının sonunda büyük düşüş yaşayarak Play-Off hattından çıkan Kaf-Kaf'ta Tolungüç, 28 Ocak 2021'de istifa ederken, ardından bir türlü çıkış yakalamayan takımda 1 yılda toplam 5 teknik direktör çalıştı. Yeşil-kırmızılılarda Tolungüç sonrası geçen sezon teknik direktör İbrahim Cezayir yönetiminde 44 puanla yedinci sırada tamamlandı. Bu sezona 5 yıldır süren transfer yasağını geçici olarak kaldırarak umutlu başlayan Kaf-Kaf, henüz 19 maçta üçüncü teknik direktörünü görevlendirdi.

Teknik direktör değirmeni gibi çalışan Karşıyaka'da sosyal medyada birçok taraftar son alınan kararlar sonrası yönetime tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılı birçok taraftar, teknik direktör değişimlerinin çare olmadığını, sorunun teknik adam ve transfer tercihleri nedeniyle futbol şubesi ve yönetimde olduğunu iddia etti. Bazı taraftarlar da futbolda bir türlü başarı gelmemesi, stat ve tesis hayallerinin yarıda kalması nedeniyle yönetimi istifaya davet etti.