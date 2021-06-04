Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa
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Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa

Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka Spor Kulübü, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde bulunan basketbol salonlarına, efsaneleri Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'nun isimlerini vererek vefa gösterdi.

Karşıyaka Spor Kulübü, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde bulunan basketbol salonlarına, efsaneleri Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'nun isimlerini vererek vefa gösterdi.

Karşıyaka Spor Kulübü, Pınar Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonunda kazandığı ilk lig şampiyonluğunda takımın antrenörü olan Nadir Vekiloğlu ile 2014-2015 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğunda antrenörlük yapan ve halen görevini sürdüren Ufuk Sarıca'ya vefa gösterdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde bulunan iki basketbol salonuna Nadir Vekiloğlu ve Ufuk Sarıca isimlerini verdi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, gerçekleşen programla beraber kulübün iki efsanesine de isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket takdim etti. - İZMİR

Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa
Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa
Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca ve Nadir Vekiloğlu'na vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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