Karşıyaka'da Tolungüç memnun

24.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:59

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı 4 galibiyetin ardından evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu ifade eden Soner Tolungüç, "Zorlu bir maçtı. Devre arasında 4-5 takviye yapan kaliteli bir takımla oynadık. Rakibe pozisyon vermeyip, hızlı ataklarla onların zaaflarından faydalanmak istedik. İlk yarıda 2 topumuz çizgiden çıktı, kazanabilirdik. Puan farkını koruduk, kaybetmemek de önemli" dedi.

Stratejik bir müsabaka oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Orta sahamızı kalabalık tutup, alanları kapattık. Üç puanı alsaydık önümüzü daha rahat bir şekilde görebileceğimiz bir maçtı. Futbolun içerisinde bunlar var. Futbolcularımın oyun anlayışından, oyun disiplininden ve performansından memnunum" diye konuştu. Son bölümde rakip kalecinin kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin hata yaptığını söyleyen Tolungüç, "Pozisyonu avantaja bıraksaydı golü bulmuştuk, ama erken karar verdi. Artık hakemler ofsaytta bile sonuna kadar bekliyor. Beklemeden ani karar vermesi hakemin talihsizliği" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

- İzmir