Karşıyaka'da iki oyuncu görüşmeye geliyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim iç transferde sözleşmesi biten iki isimle masaya oturacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim iç transferde sözleşmesi biten iki isimle masaya oturacak. Yeşil-kırmızılılar serbest kalan kaptan Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy'la yeniden anlaşmak için bir araya gelecek. Golcü Hakan Kuş'un İskenderunspor'la söz kestiği Karşıyaka'da sağ bek Anıl'ın ise bedelli askerlik hizmetini yapmakta olduğu öğrenildi. Transfer yasağını kaldırmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Cüneyt Biçer önderliğinde bugün kendi tesislerinde topbaşı yapacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı