Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak
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Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak

Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek. Yeşil-kırmızılılarda attığı 15 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek takımın en skoreri olan Hakan Kuş'un yanı sıra kaptan Mustafa Aşan ve sağ bek Anıl ile kaleci Mehmet serbest kalacak. Karşıyaka'da Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi de opsiyonlu olarak devam ediyor. 5 yıldır transfer yasaklısı olan kulüpte iç transferde önümüzdeki haftalarda adım atılması planlanıyor. Transfer yasağıyla ilgili tartışmaların sürdüğü Kaf-Kaf'ta geçen yıldan beri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimli kongrenin tarihi ise henüz netleşmedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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