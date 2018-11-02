Kars'ta Akaryakıt İstasyonları Denetleniyor

Kars Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt ve LPG satış istasyonlarında kullanılan ölçü ve ölçü aletlerini denetlemeye devam ediyor.

Ekipler, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak doğru ayarlı bir şekilde kullanılmasının temini amacıyla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında etiket, mühür ve ölçüm denetimleri gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, EPDK protokolü kapsamında lisans denetimi, ilan panosu ve pompa fiyatları, ulusal marker ve mutfak tüpüne dolum yapılıp yapılmadığı ve doluma yarayan aparat bulunup bulunmadığıyla ilgili denetimlerin ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Kars'ta sıkı denetimler yaptıklarını dile getiren Kocagöz, "Vatandaşlarımızın hizmet aldığı her türlü ölçü aletinde denetim ve muayene yapıyoruz. Akaryakıt ve petrol istasyonlarının sayaçlarının doğruluğunu ölçüyoruz. Uymayanlara cezai işlem uyguluyoruz." dedi.