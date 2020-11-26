Kars Barajı geçici kabulü yapıldı
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Kars Barajı geçici kabulü yapıldı

26.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:30
Kars Barajı geçici kabulü yapıldı

Kars Barajı'nın geçici kabulü yapıldı.

Kars Barajı'nın geçici kabulü yapıldı.

Yapımı tamamlanan ve 2018 yılında su tutmaya başlanan Kars Barajı, yaoılan incelemelerin ardından geçici kabulünün yapılmasına karar verildi.

Kars Barajı'nda rezervuar su kotu 1702,55 m ye yükselerek 155 milyon metreküp su depolanmış ve yüzde 85 doluluğa ulaştı. Barajın toplam rezervuar su depolama hacmi 182,07 milyon metreküp. Kars Barajında depolanan su ile Kars ovasında 260.030 dekar, Digor ovasında ise 215.750 dekar olmak üzere toplam 475.780 dekar tarıma elverişli alanın cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek.

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Kars Barajı geçici kabulünü yapmak üzere DSİ Barajlar ve Hes Daire Başkan Yardımcısı Semih Vural, ilgili Şube Müdürleri ve beraberindeki teknik heyet, Kars Barajında incelemede bulundu.

Kars Barajı rezervuarında depolanacak 182 milyon metreküp su ile Kars Ovası'nda 260.030 dekar, Digor ovasında 215.750 dekar olmak üzere 44 adet köye ait toplam 475.780 dekar zirai tarım arazisi cazibeli borulu sistem ile sulanacak, 2,24 MW Kurulu gücündeki HES ile yıllık 9,76 GWh enerji üretilecek. - KARS

Kars Barajı geçici kabulü yapıldı
Kars Barajı geçici kabulü yapıldı
Kars Barajı geçici kabulü yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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