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Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor

Kars Amatör Lig'de ilk devre karşılaşmaları tamamlandı.

KARS (İHA) - Kars Amatör Lig'de ilk devre karşılaşmaları tamamlandı.

9 takımın mücadele ettiği Amatör Lig'de ilk devre sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan Gazikars Spor 17 puana 1'inci oldu. Gazikars Spor'u 16 puana sahip olan İl Özel İdaresi Spor ve Serhat Kars Spor takip etti.

Kars'ta Amatör Lig 2'inci devre karşılaşmaları olumsuz hava koşullarıyla ertelenen karşılaşmalar nedeniyle ara verilmeden başlayacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Kars, Spor, Haberler

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