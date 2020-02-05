Kars 36 Spor Iğdır Esspor hazırlıklarını sürdürüyor

05.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:13

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Iğdır Esspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.



Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda sürdüren yeşil beyazlı ekipte sakat futbolcu bulunmazken, bir futbolcu ise cezalı olduğu için Iğdır karşılaşmasında yer almayacak.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta yer alan ve geçen hafta deplasmanda Salarha Spor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli 3 puan kaybeden yeşil beyazlı ekip, Iğdır Esspor karşılaşmasından 3 puan alarak şampiyonluk yarışını sürdürmeyi planlıyor.



Iğdır Esspor karşılaşmasının çok zor geçeceğini belirten Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Gönül ister ki bütün karşılaşmalardan galip ayrılalım. Ancak bazen bu mümkün olmuyor. Salarha karşılaşmasında iyi oynadık ama kaybettik. Salahra maçı geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Bu hafta Iğdır'ı konuk edeceğiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu çerçevede yapıyoruz" dedi.



"Kazanamazsak şampiyonluktan yarışından kopmuş oluruz"



Kars 36 Spor'un deplasmanda çok önemli 3 puan kaybettiğini ifade eden yeşil beyazlı ekibe gönül vermiş taraftarlar, "3. Lig yolunda çok önemli 3 puan kaybettik. Bu hafta kendi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından uzaklaşmış oluruz. İnşallah Iğdır karşılaşmasını kazanan biz oluruz. Bizler hafta sonu destek için tribünde yerimizi alacağız" diye konuştular. - KARS

Kaynak: İHA