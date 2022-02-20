Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti.

BAL Ligi 12'inci haftasından Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması, karşılaşmasının ilk yarısı yeşil beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı genel olarak orta saha ağırlıklı geçti, karşılaşmanın 51'inci dakikasında rakibi karşısında 3-1 öne geçen yeşil beyazlı ekip, haftayı 3 puanla kapattı. - KARS

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gençlerbirliği, Amatör Lig, Kağızman, Kars, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title