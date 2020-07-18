Karim Benzema Erzurumspor'un şampiyonluğunu, Nusret'i etiketleyerek kutladı
Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını, ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi etiketleyerek kutladı.
18.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:20
İspanya devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Erzurumlu ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi, Erzurumspor'un şampiyonluğundan ötürü kutladı.
Erzurumspor, sezonun son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirip Süper Lig'e yükselmişti.
SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Benzema, Instagram'dan yaptığı paylaşıma Nusret Gökçe'yi etiketleyerek, "Şampiyon" yazdı. Benzema'nın bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturmayı başardı.
İşte Benzema'nın paylaşımı;