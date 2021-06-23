Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz karşılaşıyor. Horozlar'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Portekiz filelerini iki kez sarsarken 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta milli formayla gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla son golünü 2014 yılında Dünya Kupası grup maçında İsviçre'ye karşı atmıştı.

Fransa ile Portekiz, EURO 2020 F Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Karim Benzema, Fransa adına gösterdiği performansla maça damga vurdu.

GOL HASRETİNE SON VERDİ

Golcü futbolcu, 7 yıl sonra ülkesi adına resmi bir maçta gol atmayı başardı. Son golünü 20 Haziran 2014 tarihinde İsviçre'ye atan 34 yaşındaki yıldız, Portekiz ağlarını iki kez havalandırarak gol hasretine son verdi.

Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Mert Müldür Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 23:40:28. #1.16#

title