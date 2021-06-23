Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı
EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz karşılaşıyor. Horozlar'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Portekiz filelerini iki kez sarsarken 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta milli formayla gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla son golünü 2014 yılında Dünya Kupası grup maçında İsviçre'ye karşı atmıştı.
Fransa ile Portekiz, EURO 2020 F Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Karim Benzema, Fransa adına gösterdiği performansla maça damga vurdu.
GOL HASRETİNE SON VERDİ
Golcü futbolcu, 7 yıl sonra ülkesi adına resmi bir maçta gol atmayı başardı. Son golünü 20 Haziran 2014 tarihinde İsviçre'ye atan 34 yaşındaki yıldız, Portekiz ağlarını iki kez havalandırarak gol hasretine son verdi.