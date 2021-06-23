Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz karşılaşıyor. Horozlar'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Portekiz filelerini iki kez sarsarken 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta milli formayla gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla son golünü 2014 yılında Dünya Kupası grup maçında İsviçre'ye karşı atmıştı.