Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi

Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Helvacı ve yönetimi güven tazeledi.

Genel kurulda divan başkanlığına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı, katılan tüm ortaklara ve misafirlere teşekkür etti. Helvacı'nın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Geçmiş yıllara ait gelir gider tablalarının okunulması, 2021 yılı tahmini gelir ve giderlerin okunulmasının ardından divan başkanı tarafından yönetim listesi sunmak isteyenlerin listelerini divan başkanlığına sunmaları istendi. Divan Başkanlığı'na sadece mevcut başkan Mehmet Helvacı listesini sunarak, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olarak seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurulun toplantısı sonunda, Eski Kargı Esnaf Odası Başkanı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi üyesi olan Mustafa Uğur'un emekli olarak esnaflığı bırakmasından dolayı, ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından plaket verildi.

Mehmet Helvacı'nın yönetim kurulu listesi 2. Başkan Adem Bülbül, üyeler Hasan Ayrancı, Emin Kaplan, Abdulaziz Akgül ve Denetim Kurulu Yusuf Borucu ve Hüseyin Kantekin'den oluştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Halk Bankası Müdürü Özgür Baş, oda başkanları ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi
Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 17:23:55. #1.15#

title