Kargı esnaf kefalette Mehmet Helvacı güven tazeledi

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Helvacı ve yönetimi güven tazeledi.

Genel kurulda divan başkanlığına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı, katılan tüm ortaklara ve misafirlere teşekkür etti. Helvacı'nın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Geçmiş yıllara ait gelir gider tablalarının okunulması, 2021 yılı tahmini gelir ve giderlerin okunulmasının ardından divan başkanı tarafından yönetim listesi sunmak isteyenlerin listelerini divan başkanlığına sunmaları istendi. Divan Başkanlığı'na sadece mevcut başkan Mehmet Helvacı listesini sunarak, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olarak seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurulun toplantısı sonunda, Eski Kargı Esnaf Odası Başkanı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi üyesi olan Mustafa Uğur'un emekli olarak esnaflığı bırakmasından dolayı, ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından plaket verildi.

Mehmet Helvacı'nın yönetim kurulu listesi 2. Başkan Adem Bülbül, üyeler Hasan Ayrancı, Emin Kaplan, Abdulaziz Akgül ve Denetim Kurulu Yusuf Borucu ve Hüseyin Kantekin'den oluştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Halk Bankası Müdürü Özgür Baş, oda başkanları ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı