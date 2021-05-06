KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç'ten işlem yasağı açıklaması
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KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç'ten işlem yasağı açıklaması

KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç'ten işlem yasağı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, SPK tarafından geçici olarak borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, SPK tarafından geçici olarak borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Güleç, yaptığı açıklamada "SPK bülteninde idare tarafından Vakıf Finansal Kiralama AŞ. Pay piyasasında 22.04.2021-04.05.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler temel alınarak bazı gerçek ve tüzel kişiler hakkında geçici işlem yasağı tedbirine başvurulduğu açıklanmıştır. Devletimizin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımının etkisiyle son bir yılda sermaye piyasalarında yerli yatırımcı ilgisi artmıştır. Sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağladığı bilinmektedir. Piyasaya aktif olarak katılımda bulunan yatırımcılar sayesinde tasarrufların değerlendirilmesi ile ülke ekonomisinin kalkınması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yasağın kaldırılması için hukuki yollara başvurulmuştur"

Belirlenen tarihler aralığı dahil olmak üzere en başından beri bir satış işlemi ve manipülatif bir hareket gerçekleştirmediğini aktaran Güleç, "Artan yatırımcı sayısına paralel birçok şirket de borsaya kota olmak üzere harekete geçmiş durumdadır. Şahsımın faaliyeti menkul kıymet yatırımı amacıyla arz ve talep koşulları çerçevesinde halka açık Devlet İştiraki olan VAKFN hisse senedi almaktan ibarettir. Fiyat hareketi menkul kıymet piyasalarının doğal özelliğidir. Bugüne kadar bültende yer alan tarih aralığı da dahil olmak üzere en başından beri bir satış işlemim, manipülatif hareketim gerçekleşmemiştir. İdare tarafından tedbir niteliğinde tesis edilen geçici işlem yasağının kaldırılması için gerekli yetkili makamlara, hukuki yollara başvurulmuştur. Hal bu iken, mal bulmuş mağribi gibi yayınlanan açıklamaya sarılıp her zamanki figürasyonla gerçeğin iğfal ve suiistimaline izin vermemek için Karabük kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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