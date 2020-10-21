KARDEMİR, TCDD'ye 30 bin ton ray satacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ray tedarik ihalesini kazandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ray tedarik ihalesini kazandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin TCDD'nin 16 Temmuz 2020 tarihinde açmış olduğu uluslararası ray tedariki ihalesini kazandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan tedarik anlaşmasıyla 30 bin 950 ton ray satışının gerçekleştirileceği, teslimatın ise 195 günlük süre içinde yapılacağı kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı