KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, şirketin genel müdürü Hüseyin Soykan'ın, yönetim kurulu ile varılan mutabakat neticesinde genel müdürlük görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, şirketin genel müdürü Hüseyin Soykan'ın, yönetim kurulu ile varılan mutabakat neticesinde genel müdürlük görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını bildirdi.

Yolbulan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası bazı kararların alındığını belirterek şunları kaydetti:

"4 Şubat 2019 tarihinden bu yana şirketimizde genel müdür olarak görev yapmakta olan Hüseyin Soykan, yönetim kurulumuz ve Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde genel müdürlük görevinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Kendilerine şirketimize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında ve sosyal hayatında başarılar dilerim.

Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar halen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Reyhan Özkara mevcut görevinin yanı sıra genel müdürlük makamı vekaletine devam etmektedir."

Kaynak: AA