KARDEMİR'den satış duyurusu
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KARDEMİR'den satış duyurusu

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:44
KARDEMİR'den satış duyurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demi·ri, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, maden direği, kangal ve çubuk satışının programlandığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demi·ri, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, maden direği, kangal ve çubuk satışının programlandığı bildirildi.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Ocak-Mart 2021 dönemi·nde fi·yat li·steleri· üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demi·ri 138 bin, 41 bin 400 ve 96 bin 600 ton. Kütük+blum 204 bin, 61 bin 200 ve 142 bin 800 ton. Profi·l+köşebent+ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton, kalın yuvarlak+maden direği, kangal-çubuk 136 bin, 40 bin 800 ve 95 bin 200 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahi·bi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahi·p oldukları pay senetleri·, ni·hai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösteri·r li·ste i·le 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektroni·k posta veya şahsen müracaat etmeleri· gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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