KARDEMİR'den satış duyurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demi·ri·, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Temmuz-Eylül 2019 dönemi·nde fi·yat li·steleri· üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervüllü inşaat demi·ri· 135 bin, 40 bin 500 ve 94 bin 500 ton. Kütük+blum 219 bin, 65 bin 700 ve 153 bin 300 ton. Profi·l+köşebent+ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton; kalın yuvarlak+maden direği, kangal-çubuk 111 bin 500, 33 bin 450 ve 78.050 ton; pik 10, 3 ve 7 bin ton. Talep sahi·bi· hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahi·p oldukları pay senetleri·, ni·hai· olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösteri·r li·ste i·le 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektroni·k posta veya şahsen müracaat etmeleri· gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur."

Kaynak: AA