Karbel Karaköprü Belediyespor - Kardemir Karabükspor: 5-1
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Celal Bayraklı, Vedat Hoşnam, Şükrü MertKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen – İsa Baltacı (Dk.81 Emre Yıldırım), Batuhan (Dk.64 Sinan), Barış (Dk.81 Emre Aydin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.69 Fatih), Burak, Fevzi (Dk.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Celal Bayraklı, Vedat Hoşnam, Şükrü MertKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen – İsa Baltacı (Dk.81 Emre Yıldırım), Batuhan (Dk.64 Sinan), Barış (Dk.81 Emre Aydin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.69 Fatih), Burak, Fevzi (Dk.63 Halil)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay – Sezer, Doğukan, Melih, Serkan, Ahmet Enes (Dk 48 Muhammed Emin), Furkan, Ali, Davut (Dk.48 Recep), Mustafa Akca, Ahmet YusufSARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprü Belediyespor) – Doğukan, Ali ( Kardemir Karabükspor )GOLLER: Dk.39 ve 86 Umut Dilek, Dk.44 Fevzi, Dk.47 Abdurrahman, Dk.66 Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor) Dk.54 Mustafa Akca, ( Kardemir Karabükspor )
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 18'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-1 mağlup etti.39'uncu dakikada Barış'ın ortaladığı topa ceza alanında iyi yükselen Umut Dilek'in kafa vuruşu filelere gitti: 1-0.44'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Fevzi'nin uzaktan sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.47'nci dakikada Batuhan'ın pasıyla ceza alanında buluşan Abdurrahman, plase vuruşla topu filelere yolladı: 3-0.61'inci dakikada Sezer'in pasıyla kale önünde buluşan Mustafa Akca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.66'ncı dakikada Emirhan'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.86'ncı dakikada ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Umut Dilek'in vuruşu filelere gitti: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.