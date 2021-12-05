Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Alkan Parsak, Yunus Yıldız, Muhammed Munir DadıKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen – İsa, Fikret (Dk. 82 Burak), Halil (Dk.82 Emre Karadağ), Barış (Dk. 60 Doğan), Emre Aydın (Dk. 69 Batuhan Türk), Umut, Abdurrahman, Fevzi, Emre Yıldırım, Kağan (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alkan Parsak, Yunus Yıldız, Muhammed Munir Dadı

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen – İsa, Fikret (Dk. 82 Burak), Halil (Dk.82 Emre Karadağ ), Barış (Dk. 60 Doğan), Emre Aydın (Dk. 69 Batuhan Türk), Umut, Abdurrahman, Fevzi, Emre Yıldırım, Kağan (Dk. 60 Ahmet Mümin)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ: Sertaç - Burak, Furkan Işıkdemir (Dk. 60 Serhat), Muhammed Raşit (Dk. 82 Sidar), Sabit (Dk. 60 Batuhan Ayvaz), Furkan Güneş, Ömer, Erhan, Özkan, Murat (Dk. 87 Ömer Faruk), Aslan

GOLLER: Dk.5 Umut (Karbel Karaköprü Belediye Spor ) – Dk.34 Muhammed Raşit (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Umut, Halil, Kağan (Karbel Karaköprü Belediye Spor) - Burak (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 15'inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada Fevzi'nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Umut, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Raşit'in topa sert şutu ağlara gitti: 1-1.


Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title