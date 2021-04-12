Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın testi pozitif
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın testi pozitif

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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın testi pozitif

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Delihasan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Delihasan'ın tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam ediyor.

Esat Delihasan kimdir

1969 yılında Rize'de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktadır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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