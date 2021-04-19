Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü. 

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADIKarate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:23:35. #1.16#

title