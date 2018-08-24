Karasu'daki Mahallelere Birinci Sınıf İçme Suyu

Karasu ilçesinde Kurudere ve Yeşilköy mahallelerine Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf içme suyunun ulaştırıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Karasu'nun 19 mahallesini kapsayan projenin ilk etabında Kurudere ve Yeşilköy mahallelerini sağlam içme suyu altyapısıyla buluşturduklarını belirtti.

Şehrin her bölgesinde, vatandaşlara en iyi içme suyu hizmetini verebilmek için ürettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Keleş, "Karasu ve Kocaali ilçelerimiz için de entegre bir içme suyu altyapısı oluşturuyoruz. Bunun önemli ayaklarından birisini oluşturan ve 19 mahalleyi kapsayan projenin ilk etabını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Keleş, ilk etap kapsamında 3,3 milyonluk bir yatırımı hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurudere ve Yeşilköy mahallerimiz için toplam 10 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ettik. 600 metreküp hacme sahip depoyu tamamladık. Hattımızı kısa süre önce devreye alarak vatandaşlarımızın musluklarına Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf içme suyunu ulaştırdık. Bu projemiz Karasu ve Kocaali için hayata geçirdiğimiz entegre içme suyu ağına dahil olacak. Şu anda bölgede 45 milyonluk içme suyu projemiz devam ediyor. Çamdağı Barajı için hazırlıklarımız sürüyor. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında bölgede uzun yıllar içme suyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak."