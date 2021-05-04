Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek

Akdeniz ve Ege'de bolca görülen ve istilacı tür olan balon balığını avlayanlara yönelik olarak ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.