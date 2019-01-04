Karaman'da Atık Getirme Merkezleri Kuruldu

Karaman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdi.

Karaman Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine 20 adet Atık Getirme Merkezi kuruldu. Proje sayesinde ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor.

Ülke genelinde projeyi ilk hayata geçiren belediyelerden biri olduklarını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman'da düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı'nda, Sıfır Atık Projesi'nde pilot il olduklarını söyledi.

Karaman Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek ilk etapta resmi kurumlarda başlattıklarını ifade eden Çalışkan, şunları aktardı:

"Geri dönüşüm noktalarını belirlediğimiz bölgelere Atık Getirme Merkezlerini kurduk. Bu istasyonlarda, atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kağıt atıkları için 7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, şehrin birçok noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere, evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir."

Kaynak: AA