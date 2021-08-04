Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı
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Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı

Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karaköprü Belediyesi emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Ağustos'a kadar vatandaşların başvuruda bulunması konusunda uyarıda bulunduKaraköprü Belediyesi vatandaşların kendilerine olan borçlarını yapılandırarak...

Karaköprü Belediyesi emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Ağustos'a kadar vatandaşların başvuruda bulunması konusunda uyarıda bulundu

Karaköprü Belediyesi vatandaşların kendilerine olan borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık sağlayan yapılandırma kanunundan yararlanması konusunda çağrıda bulundu.

7326 numaralı, 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması' kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacak.

Karaköprü Belediyesi Emlak ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlere ait beyana dayanan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira ve ecrimisil vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının bu yapılandırma kapsamına girdiği bilgisi verildi.

Vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bu yapılandırma fırsatından yararlanarak birikmiş borçlarını yapılandırabilecek ve ödemede kolaylık yaşayacak. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Karaköprü Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden ve www.karakopru.bel.tr internet sitesinde bulunan e-belediye sekmesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların belediyenin www.karakopru.bel web sitesi ile 444 9 657 numaralı Beyaz Masa birimine ulaşabileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı
Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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