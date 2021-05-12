Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Korkmaz ifadesinde, Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao ile itiş kakış yaşadıklarını söyleyerek herhangi bir saldırısı olmadığını söyledi. Savcılık talimatı ile serbest bırakıldı