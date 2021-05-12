Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı
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Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı

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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Korkmaz ifadesinde, Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao ile itiş kakış yaşadıklarını söyleyerek herhangi bir saldırısı olmadığını söyledi. Savcılık talimatı ile serbest bırakıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettiği maç sonrasında, Vodafone Park koridorlarında iki kulübün oyuncuları ve görevlileri arasında gergin anlar yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi. İddiaya göre ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası menajer Hakan Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Emniyete götürülen Korkmaz verdiği ifadede, Alassane Ndao ile karşı karşıya geldiklerinde itiş kakış yaşadıklarını ve kargaşa ortamı olduğunu söyleyerek, "Saldırmadım. Saldırı yok" dedi. Hakan Korkmaz ifadesinin ardından Savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı
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