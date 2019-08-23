Karadenizli fındık üreticileri "kurutma" mesaisinde

23.08.2019 11:10

Karadeniz'de üreticilerin hasatla başladığı fındık mesaisi, kara yolu kenarındaki kaldırımlar ve harmanlarda kurutma işlemiyle devam ediyor.

Bu ayın ilk haftasından itibaren fındığını toplayan üreticiler, kurutma işlemi için düz zemin arayışına giriyor. Bu işlem için harmanların yanı sıra kaldırımları da kullanan üreticilerin bir kısmı Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor.

Kaldırımlara döktükleri fındıkları zaman zaman havalandıran üreticiler, yaklaşık 1 hafta boyunca kurdukları çadırlarda ve araçlarında kalıyor.

Üreticiler, kurutma işlemi sırasında fındığın yağmurdan zarar görmemesine dikkat ediyor. Üreticiler, yağış sırasında yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine seriyor.

Kara yolu kenarlarına serili fındıklar, araç sürücüleri ve yolcuların da dikkatini çekiyor.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı tamamlayan üreticilerin kurutma işlemine geçtiğini söyledi.

Bu yıl havanın kapalı olması ve yağmur nedeniyle fındık üreticisinin biraz zorlandığını aktaran Karan, hava şartlarının kurutma süresini uzattığını belirtti.

Karan, bazı üreticilerin fındığını harmanda, harmanı olmayanların ise sahildeki alanlarda kuruttuğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Kurutma işlemi sırasında üreticilerimiz fındığın başından ayrılmıyor. Üreticilerimiz hava şartları ile de mücadele ediyor. Yağmur yağdığında ürünün üzerini kapamak zorunda. Bunun dışında yine sahildeki vatandaşlarımız hırsızlık olaylarına karşı 24 saat bekliyor. Sonuçta bir yılın emeği var. Temennimiz kurutma işleminin havaların düzelmesiyle daha çabuk tamamlanması."

Kalite açısından da fındığın iyi kurutulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karan, iyi kurutulmayan fındığın değer kaybına uğradığını söyledi.

Fındık üreticilerinden Ali Hıdır ise yaklaşık bir haftadır fındığı kurutmaya çalıştığını ifade ederek, "Sahildeki kaldırımı tercih etmemizin sebebi beton üzerinde fındık kurutmak daha kolay, güneş olsa kısa sürede kururdu. Hava şartları dolayısıyla fındık kurutmakta zorlanıyoruz." dedi.

- Tır ile fındık bekliyor

Üretici Can Ayar ise zorlu bir fındık kurutma süreci yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Ben fındığı tırda bekliyorum, aracı buraya çektik, fındığı da serdik, yaklaşık bir haftadır kurutmaya çalışıyorum. Tırda yatıp kalkıyorum, hırsızlığa karşı sürekli fındığın başında olmak zorundayız. İnşallah bundan sonra hava şartları iyi olur ve kuruturuz. Kuruttuktan sonra yine fındık getireceğiz, burada beklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA