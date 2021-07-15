Karadeniz'in iki ekibi Umut Nayir'in peşinde
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Karadeniz'in iki ekibi Umut Nayir'in peşinde

Karadeniz'in iki ekibi Umut Nayir'in peşinde
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Spor

Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.

17 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

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